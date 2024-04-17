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Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может обыграть «Зенит»

17 Апреля 2024 • 15:58 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит

«Спартак» может удивить и выбить «Зенит» из Пути РПЛ Кубка России. Такого мнения придерживается экс-владелец и президент «красно-белых» Андрей Червиченко.

«При отсутствии нервного напряжения команда может показать положительный результат. В «Спартаке» есть ребята, которые могут сильно огорчить «Зенит», - цитирует его «Чемпионат».

Игра пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19.30 по Москве. Первый матч в Москве остался за подопечными Сергея Семака (2:1), однако после него «Спартак» успел проиграть в РПЛ главному аутсайдеру лиги - «Сочи». По итогам этого поединка руководство «красно-белых» отправило Гильермо Абаскаля в отставку.

Пока «красно-белыми» временно руководит Владимир Слишкович.

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