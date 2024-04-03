Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

По словам эксперта, он не планирует смотреть предстоящую встречу, так как не верит, что футболисты будут играть с полной отдачей.

«Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает? До сих пор не понимаю, в чём прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.