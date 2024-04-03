«Зенит» включился и затоптал «Спартак»: кто из «красно-белых» провалил матч на Кубок России? Ставим оценки

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Извините, а «Спартак» выйдет? Такой вопрос хотелось задать во втором тайме. Сложилось ощущение, что из раздевалки вернулись совсем не те «красно-белые». То ли Вендел даёт такой уровень спокойствия и конструктива, то ли просто не хватило сил москвичам. Если в первом тайме ещё брали за счёт желания и импульса трибун, то во втором просто получали один удар за другим. Удивительные метаморфозы. Или это просто «Зенит» так силён, что когда захотел включиться, – смял «Спартак»? Вопрос.

Так кто же ужасно сыграл в итоге, из-за кого «Спартак» уступил? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 9:8, в створ – 3:4, угловые – 4:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Толком не выручил ни разу: за четыре опасных момента «Зенита» случилось две штанги и два гола Педро. Косвенно помог питерцам в первом голе, врезавшись в Ивана Сергеева, а в актив накопил всего два «лёгоньких» сейва.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. Слева Хлусевич справлялся с Мантуаном, не выдавал привычного объёма подключений, но в оборонительной работе не подводил. И во втором тайме Даниил не давал много свободы оппонентам, правда, дважды Клаудиньо его накрутил, уведя с позиции. И прострел на первый гол пошёл из-под Хлусевича.

СРДЖАН БАБИЧ – 5,5. Никому из оборонительных игроков проигравшей команды положительную оценку поставить не получится. Ближе всех к ней привычно был Бабич, но в этот раз и Срджан ошибался. Отпустил от себя мяч, заигрался, поймал «горчичник». Промахнулся из убойной позиции на угловом ударе, да и панику «своих» поддерживал, когда «Зенит» кружил у штрафной площади.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 5,0. С перевязанной головой вышел Алексис Дуарте, а когда «Зенит» взвинтил темп стало ему совсем сложно. Неплохо шёл в борьбу, выиграл четыре единоборства из шести, но позицию частенько терял. Просто вертел головой, пока Педро забивал оба гола.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Сложно было Даниилу, попался ему очень юркий Педро. Но в первом тайме Денисов справлялся с ним неплохо, только один раз дал себя пройти, совершив два отбора. А вот то, что Даниил просто потерял своего оппонента в моменте с первым голом, конечно, стало первым звоночком для замены. И потом Педро ещё успел чуть повозить Денисова.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Центр полузащиты «Спартака» был хорош ровно до выхода Вендела. Когда появился бразилец, сразу стал виден уровень. Умяров ни разу не успел за Венделом, хотя он соорудил обе голевые атаки, доставив мяч до Педро. А Наиль просто был рядом в обоих эпизодах.

ЛЕОН КЛАССЕН – 3,5. Эксперимент с Классеном на левом краю атаки не удался. Полная инертность и замена через 45 минут.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. За активность дополнительный балл получает Пруцев, который в первом тайме успевал и левый фланг за Классена закрывать, и в центре орудовать. Выдал три классных подката, совершив три же отбора и два перехвата. Правда, впереди опять слабовато – обошёлся без обостряющих передач, нанёс один опасный удар в конце матча.

ТЕО БОНГОНДА – 6,0. Для «Спартака» матч разделился на два разных таймов, и Бонгонда как раз имеет отношение к лучшему из них. Справа ускорялся неплохо, дважды обыграл один в один и сделал тот самый навес, после которого Соболев сбросил на Угальде. Но потом пропал.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,5. Соболев вроде бы и полезен был, сделал три скидки на партнёров, одна из которых стала голевой, а вроде часто играл невпопад. Когда опускался к центру поля – там увязал, не хватало скорости поддержать атаку. Когда оставался один на один с Алипом (или Нино потом) эпизод проигрывал.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 6,5. Дебютный гол забил, отлично подстроившись под скидку/отскок, регулярно нагнетал в прессинге, много двигался, открывался. Наверное, единственный из «красно-белых», кто не потух во втором тайме. Пусть и активности Угальде на опасный момент уже не хватило. Из негатива: дурацкая провокация Алипа, за которую прилетела жёлтая карточка.

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АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. Вышел взбодрить провисающий левый фланг, стать этаким Промесом, но просто потерялся на поле, активности не добавил. А с «лидеров» спрос особый.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – 4,0. Не успел войти в игру, как позволил Педро забить из-под себя победный гол.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.