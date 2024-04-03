Педро впервые забил за «Зенит» - «Спартаку»

В среду вечером «Спартак» и «Зенит» проводят очный матч в Кубке России. В первом тайме москвичи повели в счёте благодаря дебютному голу Манфреда Угальде. Впрочем, после перерыва питерцам удалось уравнять количество единиц на табло.

Автором гола в составе «сине-бело-голубых» стал нападающий Педро. Для бразильца это первый гол в футболке «Зенита» на официальном уровне.

Следить за развитием событий на поле в матче «Спартак» - «Зенит» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что 17 апреля «Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч в Санкт-Петербурге.