Титов: Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов высказался о результатах «красно-белых» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Напомним, «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба девять побед, пять ничьих и семь поражений в 21 матче. В среду подопечные Гильермо Абаскаля на своём поле уступили «Зениту» в первой полуфинальной игре Кубка России.

- Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы... Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь, как говорится, надо верить в него до конца, - передаёт слова Титова «Спорт-Экспресс».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб.

Свой следующий матч «красно-белые» проведут в воскресенье, 7 апреля против московского «Динамо», начало встречи запланировано на 19:30 по мск.