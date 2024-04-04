Кечинов рассказал, какого футболиста «Спартака» ему напомнил Педро

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом матче с «Зенитом» (1:2).

- Поражение «Спартака» от «Зенита» ожидаемо?

- Нет. Я думал, что «Спартак» соберется, выйдет с сумасшедшим настроем и даст бой «Зениту» перед своими болельщиками. Рассчитывал, что красно-белые сыграют удачнее, чем вчерашний итог матча. В начале первого тайма так и было. Мы увидели хороший настрой, ребята забили прекрасный мяч. У «Зенита» не было никаких шансов до определенного момента. Это был сигнал, к которому «Спартак» не прислушался.

- Какой сигнал?

- Когда Педро в конце первого тайма взял мяч, обыграл двоих-троих футболистов и пробил в штангу. Это был звоночек. Надо было присмотреться к этому игроку. Было понятно, что в таких встречах все решает индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Во втором тайме Педро сделал результат за счет своего мастерства. Поэтому у меня двоякое впечатление от игры «Спартака». Хороший первый тайм и провальный второй.

- Первый тайм хозяевам удался, потому что «Зенит» выпустил запасной состав?

- Я бы не стал делить игроков питерской команды на основных и запасных, потому что у нее все футболисты качественные. С первых минут на поле были Барриос, Мантуан и другие. Просто было видно, что «Спартак» заряжен с самого начала матча, что он больше хочет победить. И так было почти весь первый тайм. А во втором, как я сказал, все решило индивидуальное мастерство Педро.

- После этого матча все поют дифирамбы этому бразильцу. Педро - новая звезда Зенита?

- Не знаю, вырастет ли он в звезду, но вчера он выдал прекрасный матч. Его первый гол был замечательным по исполнению, а второй просто шедевральный.

- Он не напомнил вам Промеса?

- Да. Он небольшого роста, техничный, юркий, резкий. Что-то такое есть. К сожалению, у «Спартака» не оказалось Промеса на поле и его мастерства.

- Можно назвать единственным светлым пятном для «Спартака» дебютный гол Угальде и то, что он прервал безголевую трехматчевую серию команды?

- Угальде можно выделить, он забил хороший мяч. Но в дальнейшем я бы не сказал, что ярко играл. Но мне хочется надеяться, что после этого гола «Спартак» прорвет в чемпионате, и команда начнет добывать нужный результат.

- После матча эксперты отмечают, что Угальде чуть ли не единственный футболист, кто боролся до конца.

- Не могу сказать, что «Спартак» во втором тайме бросил играть и не боролся. Но что-то пропало. То ли мяч Педро так негативно повлиял на игру команды, но произошел какой-то слом после этого.

- То есть стало понятно, что «Зенит» перехватил инициативу и «Спартак» вряд ли выиграет?

- Да. Так и получилось. Гости забили гол, почувствовали уверенность. Стали больше контролировать мяч, стало больше подходов к воротам «Спартака». Ну, а второй гол – просто красота.

Реклама

- Можно сказать, что выход бразильцев основного состава во втором тайме окончательно добил команду Абаскаля?

- Можно. Там вышел Клаудиньо, Артур. Они сразу почувствовали связь между собой, и у них стала получаться игра, к которой они привыкли.

- Есть у «Спартака» шансы во второй игре в Питере?

- Есть. Не могу сказать, что «Зенит» непроходимый и у него нельзя выиграть. Это не та команда, где был Малком. Есть такие места, которые можно нащупать и использовать. «Спартак» должен показать свою лучшую игру.

Елена Григорьевская