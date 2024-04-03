Судья Федотов уверен, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать

Рефери Игорь Федотов поделился мнением о забитом мяче «Спартака» в ворота «Зенита» в первом полуфинальном матче Кубка России.

Напомним, что в данном эпизоде футбольный снаряд попал в руку нападающему московского клуба Александру Соболеву, который скинул мяч на Манфреда Угальде, отличившегося голом.

«Соболев выпрыгивал вверх, рука у него была отставлена в сторону, и после этого сразу забили гол. Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было», — приводит слова судьи издание «Чемпионат».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который дал стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.

Ответная игра состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.