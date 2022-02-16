Куртуа рассказал, как отбил пенальти Месси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем домашнем стадионе одержал минимальную победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0. Гол забил Килиан Мбаппе на 94-й минуте. При этом парижане могли выйти вперед гораздо раньше, однако аргентинец Лионель Месси не смог переиграть с «точки» Тибо Куртуа.

Бельгийский голкипер «сливочных» рассказал, как парировал удар семикратного обладателя «Золотого мяча».

«Я много времени уделил изучению ударов Лео с пенальти. Старался следить за ним, когда он был у «точки». Но еще в этом деле нужно немного удачи», - цитирует Куртуа BBC Sport.

Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.