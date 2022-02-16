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Лига чемпионов

«ПСЖ» и «Реал» разочаровали, и лишь Мбаппе поддержал уровень

16 Февраля 2022 • 05:51 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Во вторник состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится мыслями об этом поединке.

Когда со второго раза состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, почти все сразу обратили внимание на пару «ПСЖ» и «Реал», слишком уж много было подтекстов и интриг у этой встречи. Прежде всего, это, конечно, фигура Килиана Мбаппе, у которого летом завершается контракт с парижанами, а сам он является поклонником мадридцев. Ни у кого нет сомнения, что сейчас у Мбаппе выбор места продолжения карьеры стоит только между двумя этими командами. Другой интригой, безусловно, было противостояние Лионеля Месси и «Реала», учитывая прошлое аргентинца. Где-то рядом идёт тема с возможным назначением на пост наставника «ПСЖ» Зинедина Зидана, который якобы отказался принять команду уже сейчас, чтобы не соперничать со «сливочными». И это ещё Серхио Рамос не мог сыграть против «Реала»! В общем, околофутбольных разговоров было много, поэтому присутствовал страх, что сама игра в итоге отойдёт на второй план.

К сожалению, первый тайм лишь убедил в том, что за громкой вывеской футбола осталось мало. «Реал» за первые 45 минут по воротам пробил лишь однажды – прямо перед свистком на перерыв после навеса с углового. «ПСЖ» был чуть активнее, записал на свой счёт больше попыток, но в створ угодил лишь раз. Однако даже больше этих цифр смутили действия команд по ходу первого тайма. Кроос едва ли не персонально действовал с Месси, а хозяева при позиционной атаке соперника выстроили оборону по схеме 6-4! Обе команды явно ставили себе задачей прежде всего не пропустить.

Во втором тайме парижане пытались прибавить: всё же в планы подопечных Почеттино вряд ли входило приехать на выезд в Мадрид и остаться без забитого мяча. «Реал» же в свою очередь вперёд вообще не рвался. Как известно, с этого сезона гол на выезде перестал особо цениться, и мадридцы продолжали концентрироваться на охране своих ворот.

Отдельно надо сказать о Мбаппе. Он сделал всё, чтобы взорвать игру уже в дебюте, но после его прострела ди Мария с близкого расстояния не попал. Француз старался нагнетать слева, но партнёры не особенно поддерживали порыв форварда. Во втором тайме Мбаппе продолжил показывать себя с лучшей стороны. Можно вспомнить и опаснейший удар, когда Куртуа спас, конечно же, заработанный пенальти, а потом ещё и неточный удар.

В целом матч получился довольно скучным, и план Анчелотти работал до последних секунд. Всё перевернул Килиан Мбаппе своим сольным проходом. Такое сложно просчитать, такое сложно придумать и предугадать – когда нападающий на последних секундах находит силы на рывок и проходит двоих соперников, а потом и закатывает мяч между ног вратаря.

Накануне матча Мбаппе говорил, что его решение о будущем зависит в том числе и от исхода противостояния в Лиге чемпионов. Откровенно говоря, встреча в Париже едва ли может дать какой-то глубокий ответ о состоянии двух клубов. «ПСЖ» играл чуть более храбро, потому что это был домашний матч, а «Реал» просто оборонялся. В итоге сам Мбаппе всё решил, причём показательно, что гол он придумал сам, без партнёров, как до этого самостоятельно и заработал пенальти.

Главный итог первого матча грандов заключается в том, что теперь в Мадриде «Реалу» придётся атаковать, что может сделать встречу в Испании веселее. В остальном зимняя спячка большого европейского футбола пока продолжается, хотя календарь и говорит об обратном.

Роман Андреев

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Да Нет Месси - это жесть Мбаппе - красавчик
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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окончен ПСЖ 1:0 Реал Мадрид 2.05 3.75 3.70
окончен Спортинг Л 0:5 Манчестер Сити 8.50 4.90 1.38
16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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