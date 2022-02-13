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Лига чемпионов

​«Реал» показал заявку на матч с «ПСЖ», Бензема – в списке

13 Февраля 2022 • 17:48 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
15.02 23:00

Пресс-служба «Реала» опубликовала список игроков, которые готовятся к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». В заявке на себя обращает внимание нападающий Карим Бензема, который пропустил последние матчи команды по причине полученного повреждения.

Отметим, что в сезоне 2021/2022 Карим Бензема провёл за «Реал» во всех турнирах 28 матчей. В них француз записал на свой счёт 24 гола и 9 результативных передач на партнёров.

Первый матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт в ближайший вторник, 15 февраля. Стартовый свисток на «Парк де Пренс» прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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