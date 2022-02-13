Лилиан Тюрам: «Фаворит? Конечно же, «ПСЖ»

Бывший футболист французской сборной Лилиан Тюрам, становившийся в ее составе чемпионом мира и Европы, не испытывает сомнений по поводу матча между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Тюрам уверен в победе «ПСЖ».

- Если говорить о фаворите в этой паре, то им может быть только «ПСЖ». Когда у тебя в составе Месси, Мбаппе и Неймар, проиграть матч очень, очень трудно. Логичными в таком случае могут быть только победы. Также у них один из лучших вратарей в мире, один из лучших центральных защитников в мире. «ПСЖ» - фаворит, - считает Тюрам, слова которого приводит Marca.