Винисиус: «Играть с Бензема - это мечта»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о своем звездном одноклубнике Кариме Бензема.

«Карим – отличный человек и потрясающий футболист. Бензема прикладывает максимум усилий на поле, чтобы помочь команде. Играть с таким напарником – это мечта. Похожих футболистов я встречал только в игровых симуляторах. Мы хотим довести наше взаимопонимание до идеала, чтобы приносить победы «Реалу». Карим во всем мне помогает – от ассистов до голов», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

15 февраля «Реал» проведет гостевой матч против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, начало – 23:00 мск.