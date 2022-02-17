Пети: «В «ПСЖ» наблюдаем за тенью Месси, пора усадить его в запас»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети критически высказался в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после поединка с мадридским «Реалом» (1:0) в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам встречи аргентинец, не реализовавший пенальти, получил самую низкую оценку от местной прессы.

«Сейчас мы наблюдаем лишь за тенью того Месси, который играл за «Барселону». Думаю, его пора усадить на скамейку запасных, как это сделали в «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду», - приводит слова Пети RMC Sport.

34-летний аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя в статусе свободного агента из каталонской «Барселоны».