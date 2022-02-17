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Лига чемпионов

Пети: «В «ПСЖ» наблюдаем за тенью Месси, пора усадить его в запас»

17 Февраля 2022 • 10:42 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети критически высказался в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после поединка с мадридским «Реалом» (1:0) в плей-офф Лиги чемпионов. По итогам встречи аргентинец, не реализовавший пенальти, получил самую низкую оценку от местной прессы.

«Сейчас мы наблюдаем лишь за тенью того Месси, который играл за «Барселону». Думаю, его пора усадить на скамейку запасных, как это сделали в «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду», - приводит слова Пети RMC Sport.

34-летний аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года, перейдя в статусе свободного агента из каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Эммануэль Пети
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
17 Февраля 2022 в 11:02
Ага, попробуйте усадить КР на лавку... Мало не покажется... Плевать он будет тогда не только на Элангу... Хе-хе... Пети, не пи-ди.. Хо-хо...
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