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Лига чемпионов

Почеттино рассказал о готовности «ПСЖ» к матчу с «Реалом»

12 Февраля 2022 • 12:12 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.70 3.65
15.02 23:00

На следующей неделе «ПСЖ» проведет первый поединок против мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Готова ли команда? Да, мы отлично поработали с игроками. Против мадридского «Реала» сыграем с отличным настроем», - передает слова аргентинского специалиста Le Parisien.

Первый матч противостояния состоится в Париже во вторник, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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