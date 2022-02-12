Почеттино рассказал о готовности «ПСЖ» к матчу с «Реалом»

На следующей неделе «ПСЖ» проведет первый поединок против мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

«Готова ли команда? Да, мы отлично поработали с игроками. Против мадридского «Реала» сыграем с отличным настроем», - передает слова аргентинского специалиста Le Parisien.

Первый матч противостояния состоится в Париже во вторник, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.