Агуэро: «Журналисты уничтожают Месси, хотя он хорошо сыграл с «Реалом»

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался в поддержку Лионеля Месси, которого раскритиковал за игру в матче с «Реалом». Аргентинец не реализовал пенальти в этой встрече и получил самую низкую оценку от местных СМИ.

«Лео неудачно исполнил удар с «точки», это стоит признать. Однако, по моему мнению, он показал хорошую игру. И я не говорю так, потому что являюсь его другом. Месси реально сыграл хорошо. Пенальти подпортил впечатление, но такое может случиться с каждым. После этого момента он был великолепен.

Во Франции журналисты его уничтожают. Это кучка засранцев. У меня было намечено интервью с одним из французских изданий, но я уже отказался», - цитирует Агуэро Ole.

Матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.