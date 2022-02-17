Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Агуэро: «Журналисты уничтожают Месси, хотя он хорошо сыграл с «Реалом»

17 Февраля 2022 • 12:17 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался в поддержку Лионеля Месси, которого раскритиковал за игру в матче с «Реалом». Аргентинец не реализовал пенальти в этой встрече и получил самую низкую оценку от местных СМИ.

«Лео неудачно исполнил удар с «точки», это стоит признать. Однако, по моему мнению, он показал хорошую игру. И я не говорю так, потому что являюсь его другом. Месси реально сыграл хорошо. Пенальти подпортил впечатление, но такое может случиться с каждым. После этого момента он был великолепен.

Во Франции журналисты его уничтожают. Это кучка засранцев. У меня было намечено интервью с одним из французских изданий, но я уже отказался», - цитирует Агуэро Ole.

Матч завершился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
17 Февраля 2022 в 12:22
Они не засранцы, они засланцы... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
12:44 · Лига чемпионов
Как «Ливерпуль» забивал «Интеру» - видео видео
12:39 · Лига чемпионов
Как «Бавария» едва не проиграла в Австрии видео
12:17 · Лига чемпионов
Агуэро: «Журналисты уничтожают Месси, хотя он хорошо сыграл с «Реалом» 1
12:08 · Лига чемпионов
100 дней до финала Лиги чемпионов: Дворцовая площадь стала «Газпром Ареной» при помощи виртуальной проекции видео
10:42 · Лига чемпионов
Пети: «В «ПСЖ» наблюдаем за тенью Месси, пора усадить его в запас» 4
09:31 · Лига чемпионов
Шкриньяр: «Интер» постарается изменить ход противостояния на «Энфилде»
09:19 · Лига чемпионов
Робертсон: «Дело ещё не сделано, «Интер» доставит проблемы на «Энфилде»
09:13 · Лига чемпионов
Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:57 · Лига чемпионов
Дюмфрис считает несправедливым результат матча «Интер» - «Ливерпуль»
08:51 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Ливерпулю» было тяжело, но мы заслужили победу»
08:44 · Лига чемпионов
Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением
08:39 · Лига чемпионов
Фердинанд высказался о победе «Ливерпуля» над «Интером»
08:32 · Лига чемпионов
Жота получил травму в матче с «Интером»
08:25 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Мбаппе - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
08:19 · Лига чемпионов
Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже
Все новости
Рекомендуем