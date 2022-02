«Манчестер Сити» - фаворит на победу в Лиге чемпионов, «Бавария» и «Ливерпуль» в тройке

Американский статистический портал FiveThirtyEight, который специализируется на анализе опросов респондентов в различных сферах деятельности, накануне старта плей-офф раунда Лиги чемпионов предоставил рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Специалисты поставили на первое место «Манчестер Сити», оценивая вероятность триумфа прошлогоднего финалиста выше остальных команд. В тройке главных претендентов также оказались «Бавария» и «Ливерпуль».

Действующий обладатель титула, «Челси», находится лишь на пятой строчке, уступая «Аяксу». В топ-5 не попали мадридский «Реал» и «ПСЖ», противостояние которых состоится завтра, 15 февраля.

The favourites to win this year's Champions League title