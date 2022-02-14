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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» - фаворит на победу в Лиге чемпионов, «Бавария» и «Ливерпуль» в тройке

14 Февраля 2022 • 20:48 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
15.02 23:00

Американский статистический портал FiveThirtyEight, который специализируется на анализе опросов респондентов в различных сферах деятельности, накануне старта плей-офф раунда Лиги чемпионов предоставил рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Специалисты поставили на первое место «Манчестер Сити», оценивая вероятность триумфа прошлогоднего финалиста выше остальных команд. В тройке главных претендентов также оказались «Бавария» и «Ливерпуль».

Действующий обладатель титула, «Челси», находится лишь на пятой строчке, уступая «Аяксу». В топ-5 не попали мадридский «Реал» и «ПСЖ», противостояние которых состоится завтра, 15 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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