Винисиус: «Анчелотти – великий тренер, который умеет работать с молодёжью»

Один из лидеров нынешнего «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти – великий наставник, выигравший много титулов. Карло умеет работать с молодежью. Он много разговаривает с нами, и эти беседы действительно помогают. Вместе с ним мы смотрим много видео и очень часто появляемся на поле. Кроме меня, такое отношение со стороны тренера помогает Милитао, Родриго и Камавинга», - передает слова Жуниора пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 15 февраля, «королевский» клуб проведет первый матч против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится во Франции и начнется в 23:00 мск.