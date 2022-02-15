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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Анчелотти – великий тренер, который умеет работать с молодёжью»

15 Февраля 2022 • 10:11 Комментировать
ПСЖ
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Реал Мадрид
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Через 11 ч. 9 мин.

Один из лидеров нынешнего «Реала» Винисиус Жуниор высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти – великий наставник, выигравший много титулов. Карло умеет работать с молодежью. Он много разговаривает с нами, и эти беседы действительно помогают. Вместе с ним мы смотрим много видео и очень часто появляемся на поле. Кроме меня, такое отношение со стороны тренера помогает Милитао, Родриго и Камавинга», - передает слова Жуниора пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 15 февраля, «королевский» клуб проведет первый матч против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится во Франции и начнется в 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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