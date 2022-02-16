Каземиро рассказал, чего не хватило «Реалу» в игре с «ПСЖ»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Каземиро поделился мнением о поражении от «ПСЖ» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. «Королевский» клуб уступил на «Парк де Пренс» со счетом 0:1. Единственный гол забил Килиан Мбаппе в компенсированное время.

«Отличный матч в исполнении двух прекрасных команд. «Реалу» не хватало передач, которыми можно было начинать контратаки. Мы понимали, что будет тяжело, ведь соперник умеет создавать большое давление в атаке», - передает слова бразильского хавбека пресс-служба УЕФА.

Каземиро не сможет помочь «Реалу» в ответной встрече из-за перебора желтых карточек. Второй поединок пройдет в Мадриде 9 марта.