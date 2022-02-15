Бекхэм: «Матч «ПСЖ» - «Реал» - мечта футбольного болельщика»

Во вторник, 15 февраля, возобновится розыгрыш Лиги чемпионов. В одном из матчей игрового дня встретятся французский «ПСЖ» и мадридский «Реал». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-футболист обеих команд Дэвид Бекхэм.

«Этот матч – мечта футбольного болельщика. Вы только посмотрите на этих игроков, на историю обоих клубов. Я рад, что не окажусь на стадионе, ведь для меня было бы волнительно наблюдать за такой игрой вживую. Лучше посмотрю поединок по телевизору. Буду рад каждому голу, без разницы, кто будет забивать», - цитирует англичанина газета Marca.

Первый матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало – 23:00 мск.