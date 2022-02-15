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Лига чемпионов

Бекхэм: «Матч «ПСЖ» - «Реал» - мечта футбольного болельщика»

15 Февраля 2022 • 08:06 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 12 ч. 53 мин.

Во вторник, 15 февраля, возобновится розыгрыш Лиги чемпионов. В одном из матчей игрового дня встретятся французский «ПСЖ» и мадридский «Реал». Своими ожиданиями от поединка поделился экс-футболист обеих команд Дэвид Бекхэм.

«Этот матч – мечта футбольного болельщика. Вы только посмотрите на этих игроков, на историю обоих клубов. Я рад, что не окажусь на стадионе, ведь для меня было бы волнительно наблюдать за такой игрой вживую. Лучше посмотрю поединок по телевизору. Буду рад каждому голу, без разницы, кто будет забивать», - цитирует англичанина газета Marca.

Первый матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс», начало – 23:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм ПСЖ
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
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