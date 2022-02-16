​Почеттино: «Думал, что Паредес сломал мне нос»

«ПСЖ» обыграл «Реал» с минимальным счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник парижан Маурисио Почеттино после игры рассказал об инциденте в раздевалке.

«Я ощущал радость, а потом Паредес подбежал ко мне и ударил грудью по носу. Я подумал, что сломал нос и позвонил нашему врачу. Я был в маске и думал, что сломал нас. Так что у меня было два чувства: радость, за которой последовала боль в носу», - слова Почеттино приводит на своих страницах портал Goal.com.

Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» пройдёт в марте. Стоит отметить, что в еврокубках больше нет правила выездного гола.