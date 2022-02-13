​Бензема анонсировал своё возвращение

Перед стартом плей-офф Лиги чемпионов «Реал» потерял очки в гостях у «Вильярреала» (ничья 0:0). Впереди у мадридцев гостевая игра против «ПСЖ». До сих пор неизвестно, успеет ли к этой игре восстановиться нападающий «сливочных» Карим Бензема. Француз, между тем, анонсировал своё возвращение на футбольное поле.

«Поехали. Полностью мотивирован. Я вернусь очень, очень сильным», - сказал Бензема на видео в социальных сетях. Слова футболиста приводит Marca.

Первый матч между «ПСЖ» и «Реалом» пройдёт в ближайший вторник, 15 февраля. Ответная же битва состоится уже в марте.