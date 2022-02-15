​Врачи не советуют Бензема выходить на матч с «ПСЖ» с первых минут

Карим Бензема восстановился после травмы и попал в список игроков «Реала», которые готовились к матчу с «ПСЖ» и отправились в Париж. Ожидается, что Бензема попадёт в стартовый состав мадридской команды. При этом врачи рекомендовали французу не начинать игру с первых минут, о чём стало известно испанскому журналисту Херарду Ромеро.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» стартует 15 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Ответная встреча состоится в Мадриде через три недели.

Карим Бензема в этом сезоне забил 24 гола в 28 матчах.