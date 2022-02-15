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Лига чемпионов

​Врачи не советуют Бензема выходить на матч с «ПСЖ» с первых минут

15 Февраля 2022 • 15:33 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 6 ч. 5 мин.

Карим Бензема восстановился после травмы и попал в список игроков «Реала», которые готовились к матчу с «ПСЖ» и отправились в Париж. Ожидается, что Бензема попадёт в стартовый состав мадридской команды. При этом врачи рекомендовали французу не начинать игру с первых минут, о чём стало известно испанскому журналисту Херарду Ромеро.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» стартует 15 февраля в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. Ответная встреча состоится в Мадриде через три недели.

Карим Бензема в этом сезоне забил 24 гола в 28 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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