«Реал» нанёс три удара по воротам «ПСЖ» - это худший показатель клуба в Лиге чемпионов за 18 лет

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде встречался с французским «ПСЖ». Подопечные Карло Анчелотти уступили со счетом 0:1, пропустив единственный гол на последних минутах. Результативным ударом отметился Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что «бланкос» крайне неудачно показали себя в атакующих действиях. Мадридцы нанесли всего три удара по воротам соперника за всю игру. Это худший показатель «Реала» в рамках Лиги чемпионов с сезона-2003/2004, сообщается в твиттер-аккаунте Opta Sports.

Ответный поединок состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 9 марта.