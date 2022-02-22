Малуда: «ПСЖ» позвал Месси для победы в Лиге чемпионов»

Известный в прошлом футболист Флоран Малуда, поигравший за сборную Франции и лондонский «Челси», поделился мнением о том, кто выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» давно близок к победе в этом турнире. С каждым годом парижане подбираются все ближе к заветному трофею. Месси был приглашен для того, чтобы помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Это сейчас главная цель команды. Если «ПСЖ» найдет баланс и обретет уверенность, это будет страшная сила», - передает слова Флорана Football.London.

В 1/8 финала «ПСЖ» борется за путевку в четвертьфинал с мадридским «Реалом». В первом матче подопечные Маурисио Почеттино выиграли со счетом 1:0.