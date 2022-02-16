Капелло: «Верратти и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ»

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло похвалил «ПСЖ» за победу над мадридским «Реалом» (клубом, который он тренировал в прошлом). Капелло неприятно удивлен бледной игрой Лионеля Месси, однако полон похвалы в адрес соотечественника - Марко Верратти.

По его мнению, именно Марко делает игру «ПСЖ», в то время как Килиан Мбаппе конвертирует его творчество в результаты на табло.

- Если бы не Мбаппе, то Верратти точно смотрелся бы лучшим на поле. Он сыграл с абсолютной самоотдачей, - считает Капелло, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, что «ПСЖ» выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Мбаппе, забитому на последних секундах матча.