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Капелло: «Верратти и Мбаппе - лучшие игроки «ПСЖ»

16 Февраля 2022 • 22:45 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Бывший наставник российской сборной Фабио Капелло похвалил «ПСЖ» за победу над мадридским «Реалом» (клубом, который он тренировал в прошлом). Капелло неприятно удивлен бледной игрой Лионеля Месси, однако полон похвалы в адрес соотечественника - Марко Верратти.

По его мнению, именно Марко делает игру «ПСЖ», в то время как Килиан Мбаппе конвертирует его творчество в результаты на табло.

- Если бы не Мбаппе, то Верратти точно смотрелся бы лучшим на поле. Он сыграл с абсолютной самоотдачей, - считает Капелло, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, что «ПСЖ» выиграл с минимальным преимуществом благодаря голу Мбаппе, забитому на последних секундах матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло ПСЖ Марко Верратти Килиан Мбаппе
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