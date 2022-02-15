Мостовой сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Реал»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от первого матча между «ПСЖ» и «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Эксперт не смог спрогнозировать победителя встречи, которая пройдет 15 февраля на стадионе «Парк де Пренс».

«Ожидаю обилия атак и голевых моментов, но не отдам никому никаких предпочтений. Рискну и заиграю пари на мирный исход», - передает слова Александра Vseprosport.ru.

Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на страницах Liveresult.ru.