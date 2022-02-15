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Маркиньос анонсировал возвращение Неймара в матче с «Реалом»

15 Февраля 2022 • 07:51 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 14 ч. 46 мин.

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос анонсировал возвращение на поле Неймара, который, по его словам, уже тренируется с общей группой. Сегодня «ПСЖ» предстоит сойтись с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Неймар в готовности! Дальше как уже решит тренер, посмотрим. Сейчас пришло время постараться, и Неймар готов к этому, - заявил Маркиньос.

Неймар в последний раз выходил на поле в конце ноября, пропустив десять матчей своего клуба во французском чемпионате. В январе он не сыграл ни одного матча.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Маркиньос
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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