Маркиньос анонсировал возвращение Неймара в матче с «Реалом»

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос анонсировал возвращение на поле Неймара, который, по его словам, уже тренируется с общей группой. Сегодня «ПСЖ» предстоит сойтись с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Неймар в готовности! Дальше как уже решит тренер, посмотрим. Сейчас пришло время постараться, и Неймар готов к этому, - заявил Маркиньос.