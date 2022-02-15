Доннарумма рассказал о тренировках с Месси, Мбаппе и Неймаром

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от совместной игры со звёздными одноклубниками. По словам итальянца, каждую тренировку он сделает всё возможное, чтобы усложнить им жизнь и не позволить забить.

«Сейчас я привыкаю тренироваться с ними. Каждый раз я делаю всё возможное для того, чтобы не дать им забить. Очевидно, люди ждут от нас очень многого. Но давайте признаем, что мы отлично справляемся с давлением», – заявил Доннарумма.

Напомним, что вратарь перешёл в новую команду летом 2021 года, когда присоединился из «Милана» на правах свободного агента.