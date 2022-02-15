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Доннарумма рассказал о тренировках с Месси, Мбаппе и Неймаром

15 Февраля 2022 • 19:13 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 2 ч. 52 мин.
Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от совместной игры со звёздными одноклубниками. По словам итальянца, каждую тренировку он сделает всё возможное, чтобы усложнить им жизнь и не позволить забить.
 
«Сейчас я привыкаю тренироваться с ними. Каждый раз я делаю всё возможное для того, чтобы не дать им забить. Очевидно, люди ждут от нас очень многого. Но давайте признаем, что мы отлично справляемся с давлением», – заявил Доннарумма.
 
Напомним, что вратарь перешёл в новую команду летом 2021 года, когда присоединился из «Милана» на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
15 Февраля 2022 в 19:52
Носатый, где персональный вылиз карлику? Все лижут, а ты дурака валяешь? Делом надо заниматься, дорогой, делом!
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