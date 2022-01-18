​«Челси» и «Реал» могут остаться без непривитых игроков на матчи Лиги чемпионов во Франции

Французское правительство объявило о планах по введению ограничений для людей, которые не вакцинировались от коронавируса. Никаких исключений для спортсменов не предусматривается, то есть футболисты, которые не прошли курс вакцинации, могут не допускаться к матчам. Это означает, что «Челси» может остаться без непривитых игроков на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля». Об этом на своих страницах рассказывает The Times. По аналогии то же самое может коснуться «Реала», которому предстоит дуэль с «ПСЖ».

Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут уже в феврале.