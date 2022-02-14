Аль-Хелаифи отменил ужин с Флорентино Пересом

Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес в понедельник вечером должны были провести совместный ужин в Париже в рамках стандартного протокола Лиги чемпионов. Тем не менее, президент «ПСЖ» отменил ужин с президентом «Реала», о чём на своих страницах пишет испанский Sport.

Отмечается, что между Аль-Хелаифи и Пересом имеется напряжение. Связано оно главным образом с попытками «Реала» заполучить Килиана Мбаппе прошлым летом.

Стоит отметить и разные позиции Аль-Хелаифи и Переса по Суперлиге: президент «Реала» поддерживает проект, а президент «ПСЖ» сразу же выступил против него.

«ПСЖ» и «Реал» начнут матч Лиги чемпионов 14 февраля в 23:00 по Москве.