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Лига чемпионов

Аль-Хелаифи отменил ужин с Флорентино Пересом

14 Февраля 2022 • 19:22 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
15.02 23:00

Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес в понедельник вечером должны были провести совместный ужин в Париже в рамках стандартного протокола Лиги чемпионов. Тем не менее, президент «ПСЖ» отменил ужин с президентом «Реала», о чём на своих страницах пишет испанский Sport.

Отмечается, что между Аль-Хелаифи и Пересом имеется напряжение. Связано оно главным образом с попытками «Реала» заполучить Килиана Мбаппе прошлым летом.

Стоит отметить и разные позиции Аль-Хелаифи и Переса по Суперлиге: президент «Реала» поддерживает проект, а президент «ПСЖ» сразу же выступил против него.

«ПСЖ» и «Реал» начнут матч Лиги чемпионов 14 февраля в 23:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Нассер Аль-Хелаифи
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