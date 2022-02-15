Жинола призвал жителей Франции поддержать «ПСЖ» в игре с «Реалом»

Известный в прошлом французский игрок Давид Жинола, известный по выступлениям за «ПСЖ» и лондонский «Тоттенхэм», высказался о грядущем противостоянии команды Маурисио Почеттино с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Каждый житель Франции должен оказать поддержку нашему клубу в поединке против «Реала». Нужно проявить максимум патриотизма и болеть за свою команду», - передает слова Давида RMC Sport.

Первый поединок между парижанами и мадридцами состоится во Франции на стадионе «Парк де Пренс». Дата проведения встречи – вторник, 15 февраля. Стартовый свисток в Париже прозвучит в 23:00 по московскому времени.