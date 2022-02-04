Бензема успеет восстановиться к матчу с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема, недавно получивший повреждение задней поверхности бедра, уже начал допускаться к общекомандным занятиям. Ожидается, что француз будет форсировать свое восстановление в ближайшее время.

По информации местного издания Marca, лидеру мадридцев будут предоставлены игровые минуты в следующем матче с «Гранадой» в рамках Ла Лиги. После этого Бензема пропустит встречу с «Вальядолидом», чтобы должным образом подготовиться к противостоянию с «ПСЖ», первая дуэль которого запланирована на 15 февраля.

Стоит уточнить, что без своего основного форварда в составе «Реал» начал испытывать определенные проблемы в атаке. К слову, вчера, 3 февраля, «сливочные» минимально уступили «Атлетику» и вылетели из Кубка Испании.