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Анчелотти высказался о голе Мбаппе

16 Февраля 2022 • 11:34 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после поигранного матча ЛЧ в Париже. «Бланкос» уступили «ПСЖ» со счетом 0:1. Победный гол в составе хозяев организовал нападающий Килиан Мбаппе.

«Гол Мбаппе? Он был неудержим в конце, хоть мы и пытались его контролировать. Милитао хорошо справлялся со своей задачей, однако Килиан всегда может что-то придумать, что и сделал на последних минутах игры», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

Ответный поединок между парижанами и мадридцами состоится в Испании. Дата проведения встречи – 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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