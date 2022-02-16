Анчелотти высказался о голе Мбаппе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после поигранного матча ЛЧ в Париже. «Бланкос» уступили «ПСЖ» со счетом 0:1. Победный гол в составе хозяев организовал нападающий Килиан Мбаппе.

«Гол Мбаппе? Он был неудержим в конце, хоть мы и пытались его контролировать. Милитао хорошо справлялся со своей задачей, однако Килиан всегда может что-то придумать, что и сделал на последних минутах игры», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

Ответный поединок между парижанами и мадридцами состоится в Испании. Дата проведения встречи – 9 марта.