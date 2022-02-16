Месси впервые не забил пенальти «Реалу»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси снова не забил пенальти - это случилось на 62-й минуте проходящего в Париже матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». Достаточно неплохой удар аргентинца, тем не менее, отбил вратарь «Реала» Тибо Куртуа, который спасает свою команду уже в 22 случаях из последних 23 ударов в створ его ворот в рамках Лиги чемпионов.

Пенальти, который не забил Месси в ворота «Реала», стал для него первым в 45 проведенных матчах против мадридского клуба (абсолютное большинство из них были сыграны, разумеется, в составе «Барселоны»). Доселе Месси исполнил шесть пенальти в ворота «Реала», и все они были забиты. Седьмой оказался роковым.

Любопытно и то, что Месси не может забить «Реалу» уже в семи играх кряду. У него был прекрасный шанс прервать эту серию. Но пока что не получилось.