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Лига чемпионов

Бензема: «Я всегда готов помочь команде, хочется провести хороший матч против «ПСЖ»

14 Февраля 2022 • 20:57 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
15.02 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов – уже завтра, 15 февраля, «сливочные» проведут выездную встречу во Франции, но участие форварда в матче до сих пор остается под вопросом.

«Я всегда готов помочь команде, но понимаю, что главное не усугубить травму. Завтра увидим, каково будет мое состояние. Хочется провести хороший матч против «ПСЖ», это будет равный бой. В Лиге чемпионов нет фаворитов, как и в общем в современном футболе. По-моему, парижане – отличная команда, на этой стадии играют уже только лучшие из лучших», - цитирует Бензема издание AS.

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Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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