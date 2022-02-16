Месси смазал пенальти, а Мбаппе зарешал: «ПСЖ» в компенсированное время добил «Реал»

Уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «Реал» и «ПСЖ».

В первом же матче плей-офф Лиги чемпионов зрителей ждала самая топовая вывеска этой стадии – «ПСЖ» принимал мадридский «Реал». Лео Месси снова играет против «галактикос», Килиан Мбаппе пытается выбить из ЛЧ свой «новый» клуб, а Серхио Рамос из-за очередной травмы встречает команду, взрастившую в нём топового защитника, только в качестве зрителя. Личных переплетений масса, потому что обе команды напичканы звёздами мирового масштаба и признают лишь одну цель – победу в Лиге чемпионов.

Но высокая цена ошибки и завышенные ожидания от звёзд мирового футбола сыграли с матчем «ПСЖ» и «Реала» злую штуку. Собственно, феерии и открытого футбола никто и не ждал, но те футбольные шахматы, что выдали игроки Почеттино и Анчелотти знатно усыпили зрителей на «Парк-де-Пренс». Мадридцы потрогали мяч на первых минутах, а затем полностью отдали игру под контроль «ПСЖ».

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Париж с позиции силы играть с Мадридом боялся, да и при Почеттино не очень умеет это делать. Подходов было очень много. Мбаппе и Мендеш царили на левом фланге, ловко открывался Месси, Верратти был самым резвым в центре поля. В общую картину действия игроков «ПСЖ» никак не складывались. Всего один удар в створ, когда Килиан Мбаппе после серии рикошетов проверил Куртуа – Тибо справился. А больше интересных моментов за первый тайм не случилось.

Зато «Реал» активнее провёл начало второго тайма (да и в концовке первого уже зажимал). Тони Кросс дальним ударом заставил вздрогнуть трибуны. Вообще парижские болельщики знатно нервничали, когда Мадрид долго владел мячом. А «ПСЖ» очень сильно вжимался в свою штрафную площадь, выстраиваясь по схеме 6 – 4 – 0. Но такая игра давала просто для парижских контратак, именно в такой стихии быстроногий Килиан Мбаппе заработал пенальти, попав под неосмотрительный подкат Дани Карвахаля.

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Но Лионель Месси по старой памяти простил «Реал». Не самый сложный удар аргентинца с 11-метровой отметки Тибо Куртуа парировал чуть левее центра. В дальнейшем давление «ПСЖ» усилилось («Реал» почему-то решил просто отстоять нули), но таких классных моментов хозяева более не получили. Мадридцы спокойно увозили из Парижа дождливую ничью, но в компенсированное время всё решило индивидуальное мастерство. Неймар каблуком отдал пас на Мбаппе, Килиан с левого фланга вошёл в штрафную площадь, разобрался с Васкесом и Милитао, а затем пробил между ногу Куртуа - 1:0. Совсем чуть-чуть мадридцам не хватило, чтобы увезти запланированные нули.