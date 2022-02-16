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Лига чемпионов

Месси смазал пенальти, а Мбаппе зарешал: «ПСЖ» в компенсированное время добил «Реал»

16 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать (14)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретились «Реал» и «ПСЖ».

Протокол игры  
ПСЖ 1:0Реал Мадрид
(1:0) Мбаппе Килиан90'   
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосКимпембе Преснел   84'Мендеш НунуДанилу Перейра   63'  87' (Гуэйе Идрисса (  87') Паредес Леандро   90'Верратти Марко   40'Месси ЛионельДи Мария Анхель  72' (Неймар (  72') Мбаппе Килиан
Запасные: Керер ТилоЭррера АндерИкарди МауроСимонс ХавиДракслер ЮлианДиалло АбдуДагба КолинВейналдум ДжорджиньоНавас КейлорКюрзава Левен
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  72' (Васкес Лукас (  72') Милитао Эдер   51'Алаба ДавидМенди Ферлан   57'Модрич Лука  82' (Вальверде Федерико (  82') Каземиро Карлос   38'Кроос ТониАсенсио Марко  72' (Родриго (  72'   84') Бензема Карим  88' (Бэйл Гарет (  88') Винисиус Жуниор  82' (Азар Эден (  82')
Запасные: Начо ФернандесЙович ЛукаСебальос ДаниМарсело ВиераЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоИско Аларкон
15 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

В первом же матче плей-офф Лиги чемпионов зрителей ждала самая топовая вывеска этой стадии – «ПСЖ» принимал мадридский «Реал». Лео Месси снова играет против «галактикос», Килиан Мбаппе пытается выбить из ЛЧ свой «новый» клуб, а Серхио Рамос из-за очередной травмы встречает команду, взрастившую в нём топового защитника, только в качестве зрителя. Личных переплетений масса, потому что обе команды напичканы звёздами мирового масштаба и признают лишь одну цель – победу в Лиге чемпионов.

Но высокая цена ошибки и завышенные ожидания от звёзд мирового футбола сыграли с матчем «ПСЖ» и «Реала» злую штуку. Собственно, феерии и открытого футбола никто и не ждал, но те футбольные шахматы, что выдали игроки Почеттино и Анчелотти знатно усыпили зрителей на «Парк-де-Пренс». Мадридцы потрогали мяч на первых минутах, а затем полностью отдали игру под контроль «ПСЖ».

Embed from Getty Images

Париж с позиции силы играть с Мадридом боялся, да и при Почеттино не очень умеет это делать. Подходов было очень много. Мбаппе и Мендеш царили на левом фланге, ловко открывался Месси, Верратти был самым резвым в центре поля. В общую картину действия игроков «ПСЖ» никак не складывались. Всего один удар в створ, когда Килиан Мбаппе после серии рикошетов проверил Куртуа – Тибо справился. А больше интересных моментов за первый тайм не случилось.

Зато «Реал» активнее провёл начало второго тайма (да и в концовке первого уже зажимал). Тони Кросс дальним ударом заставил вздрогнуть трибуны. Вообще парижские болельщики знатно нервничали, когда Мадрид долго владел мячом. А «ПСЖ» очень сильно вжимался в свою штрафную площадь, выстраиваясь по схеме 6 – 4 – 0. Но такая игра давала просто для парижских контратак, именно в такой стихии быстроногий Килиан Мбаппе заработал пенальти, попав под неосмотрительный подкат Дани Карвахаля.

Embed from Getty Images

Но Лионель Месси по старой памяти простил «Реал». Не самый сложный удар аргентинца с 11-метровой отметки Тибо Куртуа парировал чуть левее центра. В дальнейшем давление «ПСЖ» усилилось («Реал» почему-то решил просто отстоять нули), но таких классных моментов хозяева более не получили. Мадридцы спокойно увозили из Парижа дождливую ничью, но в компенсированное время всё решило индивидуальное мастерство. Неймар каблуком отдал пас на Мбаппе, Килиан с левого фланга вошёл в штрафную площадь, разобрался с Васкесом и Милитао, а затем пробил между ногу Куртуа - 1:0. Совсем чуть-чуть мадридцам не хватило, чтобы увезти запланированные нули.

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Реал Мадрид ПСЖ
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Февраля 2022 в 01:24
Куртуа тащил ,но не дотащил ,Мбапе и компания затаскали карвахаля ,тот чуть не помер , а потом все равно накрутил как лохов . Месси все же хорошо что свалил в псж ,если бы не забил Мбаппе то заплевали бы его ,хотя и так заплют . За счет чего Реал сможет выиграть у Псж даже не знаю ,очень вдохновили замены от агронома ,выпустил двух людей от одного нужно бы избавиться уже давно и который пол года не играл , а второй пять минут поиграет и травма ,ясно что у Реала нет резерва для усиления игры против таких команд как псж . С учетом того что Казимиро не будет ,то это потеря для команды , команда старая , ниодной вразумительной атаки в этом матче , особенно печально то что это возможно чемпион ла лиги . Надеюсь что в следующем сезоне свалят эти агрономы бейлы и азары придет молодой креативный тренер .
Roni
16 Февраля 2022 в 01:19
Казимира был явно под чем то)) или зубную пасту рекламировал?
Roni
16 Февраля 2022 в 01:12
очевидно же у Лео нет той мотивации что было раньше. не счастлив он там. даже если выиграет очередной кубок ЛЧ) уйдет. не может теперь уже делать простые вещи как обвести одного игрока или бить пенальти. нет не потому что не может. в ПСЖ ему не комфортно.
redwhite1959
16 Февраля 2022 в 01:10
Париж был лучше и выиграл заслуженно! При хорошо отлаженной обороне "Реал" в атаке ничего ПУТНОГО создать не сумел(( В таких матчах проявляется непосредственный уровень КАЖДОГО игрока. У Винисиуса он оказался крайне низким - ни одного полезного действия за матч!(( А быстро бегать - не самое главное в футболе. Также свой "уровень" продемонстрировал и Лукас Васкес - Мбаппе на последней минуте "сделал" его как ребёнка и забил(( Второй матч будет напряжённым и непонятно чем в Мадриде всё закончится, но сегодня ПСЖ выглядел более классной командой. P.S. Месси в целом выглядел хорошо, но незабитый пенальти оставил о его игре неприятный осадок))
snk6565
16 Февраля 2022 в 01:10
Боюсь, что с тактикой деда Анчелотти сливочные могут дома не зарешать...хотя все весьма непредсказуемо...не играй петушатня в индивидуальный футбол, как привыкли в Лиге 1, могли бы спокойно ехать в Мадрид...не играй Реал в итальянское болото, могли бы поднапрячь Париж...посмотрим...а карлик дал испанцам надежду
pol-black
16 Февраля 2022 в 01:02
если бы Мбаппе не забил, сливочному глорью всю ночь следовало бы стоять с поднятыми вверх руками и скандировать "Месси! Месси! Месси!". но ящур испортил в концовке всю их малину.
вообще же парижане выглядели сегодня намного сильнее сливочных. а весной придётся отыгрываться без Каза и без Менди. неужто Марсик появится на поле? не верю!
у Месси всё никак не пройдёт кризис. сегодня он мог бы стать героем, но снова день был не его. как и ДиМы. а вот Ней неплохо вышел.
весной нас ждёт более открытая и интересная игра от грандов.
Underdog !
16 Февраля 2022 в 01:01
Пеналду,Пеналду кричали они... А оно его ещё и забить нужно оказывается.
Реал конечно рисковал закончить двухматчевое противостояние в этой игре.
pol-black
16 Февраля 2022 в 01:05
вообще удивительно, что он взялся пробить и ему доверили. в таком матче рисковать нельзя. он гений конечно, и пенальти последнее время бил неплохо, но сегодня же ему просто не фартило. нужно было лягушонку отдать.
Roni
16 Февраля 2022 в 01:14
кто кричал? только Роналдудрочеров вижу.
Promt Roman
16 Февраля 2022 в 01:23
кристинка сегодня в апл забила таки. в отличие от гнома.
779
16 Февраля 2022 в 01:01
Матч хорош, даже с учётом пассивности Реала.
И счёт справедлив. Чудо от Мбаппе стало его третьим голевым в матче.
Месси явно не летает, всё валится из ног. Странно, что сегодня не использовалась его связка с единственным игроком точно на волне Лео Виатти.
Реал показал с самого начала, что всё откладывает до Мадрида. Но каким там будет Париж - загадка. Он может быть любым.
skywoker
16 Февраля 2022 в 00:59
староват реал
старый состав, старый тренер
будущего нет
умеющих среди молодых нет
негр с лицом бабушки ни одного игрока не обвел за игру - его реальный уровень
перезагрузка пересу нужна, но ее явно не с анчелотти делать
ARTUR
16 Февраля 2022 в 01:03
Подписываюсь под каждым словом
Roni
16 Февраля 2022 в 01:17
Перес в одиночку против шейхов ничего не сделает. галактикоса при нем мы больше не увидим. нужен другой шейх который возьмется за Реал
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окончен ПСЖ 1:0 Реал Мадрид 2.05 3.75 3.70
окончен Спортинг Л 0:5 Манчестер Сити 8.50 4.90 1.38
16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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