Анчелотти: «Цель «Реала» - выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов»

Во вторник, 15 февраля, состоится первый матч центрального противостояния стадии 1/8 финала Лиги чемпионов – мадридский «Реал» отправится в гости к «ПСЖ». Главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти рассказал, что его подопечные не боятся своего соперника.

«Наша цель – выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов. По сути, эта игра достойна финала. Хотим победить и пройти дальше. Команда уверена в себе, да и у меня хорошие предчувствия. Все находятся под давлением, здесь главное продемонстрировать свой максимум. Многое будет также зависеть от того, какую стратегию выберут тренеры», - цитирует слова Анчелотти с пресс-конференции издание AS.