Анчелотти объяснил слабую игру Бензема в матче с «ПСЖ»

Мадридский «Реал» неудачно сыграл в атаке в первом матче с «ПСЖ». При этом наставник команды Карло Анчелотти не стал винить в случившемся форварда Карима Бензема. По мнению тренера, французу не хватало поддержки со стороны партнеров.

«У Карима не было проблем с физической готовностью, он покинул поле в самой концовке встречи. Проблема была в том, что он не получал мяч. Ему его попросту не доставляли.

Что касается ответной игры, я настроен оптимистично. Мы покажем лучший футбол в Мадриде», - цитирует «Папу Карло» RMC Sport.

Матч в Париже завершился поражением «Реала» со счетом 0:1. Ответный поединок запланирован на 9 марта.