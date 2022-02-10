Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Почеттино: «Если у «Реала» не будет Бензема, то это не значит, что нам станет легче»

10 Февраля 2022 • 17:07 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящее противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, аргентинский специалист отреагировал на тот факт, что встречу может пропустить один из лидеров соперника, нападающий Карим Бензема.

«Это отличный футболист, в текущем сезоне его статистика говорит сама за себя. Конечно, его отсутствие – потеря для «Реала». Но, если его не будет, то это не значит, что нам станет легче. Изменится ли наша стратегия, если он все же выйдет на поле? Да, это на многое влияет», - приводит слова Почеттино издание Marca.

Напомним, что сам Бензема активно готовится сыграть с «ПСЖ», форсируя свой процесс восстановления.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
17:07 · Лига чемпионов
Почеттино: «Если у «Реала» не будет Бензема, то это не значит, что нам станет легче»
16:04 · Испания. Ла Лига
Бензема снова в строю «Реала» - он готовится сыграть с «ПСЖ»
15:57 · Лига чемпионов
​УЕФА: Судей призвали жёстко реагировать на неуважительное поведение игроков
14:44 · Лига чемпионов
Бывший защитник «ПСЖ»: «С Анчелотти клуб уже выиграл бы Лигу чемпионов» 1
14:31 · Лига чемпионов
​Новый телеконтракт Лиги чемпионов добьёт Суперлигу, считают в УЕФА
13:36 · Франция. Лига 1
Анелька высказался об адаптации Месси в «ПСЖ»
12:13 · Лига чемпионов
В УЕФА оценили готовность «Газпром Арены» к финалу Лиги чемпионов
11:57 · Лига чемпионов
Неймар настроен сыграть в матче с «Реалом»
11:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может уволить Почеттино, если клуб не пройдёт «Реал» в Лиге чемпионов
08:29 · Лига чемпионов
Эррера не успевает восстановиться к матчу с «Реалом»
09 Февраля
19:22 · Лига чемпионов
Непривитые игроки «Челси» не смогут сыграть против «Лилля» в ЛЧ
15:42 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» всё-таки подал апелляцию на дисквалификацию Уокера
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»
08:47 · Лига чемпионов
Асенсио оценил шансы в паре «Реал» - «ПСЖ»
08 Февраля
13:50 · Лига чемпионов
Неймар не успевает восстановиться к матчу с «Реалом» 2
Все новости
Рекомендуем