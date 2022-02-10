Почеттино: «Если у «Реала» не будет Бензема, то это не значит, что нам станет легче»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящее противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, аргентинский специалист отреагировал на тот факт, что встречу может пропустить один из лидеров соперника, нападающий Карим Бензема.

«Это отличный футболист, в текущем сезоне его статистика говорит сама за себя. Конечно, его отсутствие – потеря для «Реала». Но, если его не будет, то это не значит, что нам станет легче. Изменится ли наша стратегия, если он все же выйдет на поле? Да, это на многое влияет», - приводит слова Почеттино издание Marca.

Напомним, что сам Бензема активно готовится сыграть с «ПСЖ», форсируя свой процесс восстановления.