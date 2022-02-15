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Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» в игре с «ПСЖ»

15 Февраля 2022 • 12:11 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 9 ч. 23 мин.

Появились хорошие новости для болельщиков мадридского «Реала». Форвард Карим Бензема и защитник Ферлан Менди полностью восстановились после травм и готовы сыграть в гостевом матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Согласно информации журналистов RMC Sport, главный тренер команды Карло Анчелотти включит вышеназванных игроков в стартовый состав. Бензема и Менди пропустили около трех недель из-за мышечных травм.

Поединок между парижским и мадридским грандами пройдет во вторник, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Ферлан Менди
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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