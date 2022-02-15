Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» в игре с «ПСЖ»

Появились хорошие новости для болельщиков мадридского «Реала». Форвард Карим Бензема и защитник Ферлан Менди полностью восстановились после травм и готовы сыграть в гостевом матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Согласно информации журналистов RMC Sport, главный тренер команды Карло Анчелотти включит вышеназванных игроков в стартовый состав. Бензема и Менди пропустили около трех недель из-за мышечных травм.

Поединок между парижским и мадридским грандами пройдет во вторник, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.