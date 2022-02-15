Неймара не будет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар начнет матч против «Реала» на скамейке запасных. Маурисио Почеттино решил не выпускать Неймара, приходящего в себя после травмы, на поле с первых минут матча. Как мы уже напоминали, Неймар не выходил на поле уже почти три месяца. Информацию подтвердил и президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

- Неймар останется на скамейке запасных, но ему намного лучше, чем раньше, - цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» начнется в 23 часа по московскому времени, «Реал» уже огласил свой стартовый состав.