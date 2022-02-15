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Лига чемпионов

«Реал» опубликовал стартовый состав на матч с «ПСЖ»

15 Февраля 2022 • 21:04 Комментировать (4)
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 1 ч. 19 мин.

Сегодня вечером мадридский «Реал» сразится в Париже с амбициозным «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За два часа до начала игры мадридцы опубликовали стартовый состав на предстоящий поединок. В нем отсутствуют Гарет Бэйл и Эден Азар, но зато вернулся Бензема, а также Винисиус Жуниор.

Также Анчелотти доверил место в стартовом составе Марко Асенсио, который отлично проявил себя в последних матчах в условиях многочисленных повреждений у других игроков.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
15 Февраля 2022 в 21:37
трубка сдохни
Juventini83
15 Февраля 2022 в 21:18
Надеюсь Пареж разорвёт сегодня очко среалу.
Juventini83
15 Февраля 2022 в 21:18
* Париж.
andi
15 Февраля 2022 в 21:24
Свое береги.
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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