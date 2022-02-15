«Реал» опубликовал стартовый состав на матч с «ПСЖ»

Сегодня вечером мадридский «Реал» сразится в Париже с амбициозным «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За два часа до начала игры мадридцы опубликовали стартовый состав на предстоящий поединок. В нем отсутствуют Гарет Бэйл и Эден Азар, но зато вернулся Бензема, а также Винисиус Жуниор.

Также Анчелотти доверил место в стартовом составе Марко Асенсио, который отлично проявил себя в последних матчах в условиях многочисленных повреждений у других игроков.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема.