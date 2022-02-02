Анчелотти рассказал, есть ли у Бензема шанс сыграть против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поприсутствовал на пресс-конференции в преддверии кубкового матча с «Атлетиком». Впрочем, на встрече с журналистами итальянский специалист ответил еще и на ряд вопросом, связанных с грядущим противостоянием с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В частности, наставник прокомментировал состояние нападающего Карима Бензема, который недавно получил травму приводящей мышцы бедра. «Будет ли он готов к «ПСЖ»? Я уже уточнял раньше, что рисковать его здоровьем никто не собирается. Это не финальный поединок, чтобы идти на такие радикальные меры. Он сыграет только в том случае, если будет чувствовать себя хорошо», - заявил Анчелотти.

Напомним, первая встреча с «ПСЖ» запланирована на 15 февраля, она пройдет на стадионе парижан.