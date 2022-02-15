«Против него тяжело защищаться»: Кимпембе выделил Бензема в составе «Реала»

Защитник французского «ПСЖ» Преснел Кимпембе пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, футболист высказался о лидере соперников Кариме Бензема.

«Против Карима тяжело обороняться, ведь он очень умно передвигается по полю, у него грамотная работа с мячом. Еще Бензема старается избегать борьбы один в один. Он пытается играть на опережение. Чтобы успешно противодействовать такому сопернику, нужно предугадывать его действия. Мы понимаем, что Карим – форвард экстра-класса, поэтому с ним будет непросто», - передает слова Преснела пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Реал» пройдет сегодня, 15 февраля, начало – 23:00 мск.