Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

«Против него тяжело защищаться»: Кимпембе выделил Бензема в составе «Реала»

15 Февраля 2022 • 08:21 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 12 ч. 52 мин.

Защитник французского «ПСЖ» Преснел Кимпембе пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, футболист высказался о лидере соперников Кариме Бензема.

«Против Карима тяжело обороняться, ведь он очень умно передвигается по полю, у него грамотная работа с мячом. Еще Бензема старается избегать борьбы один в один. Он пытается играть на опережение. Чтобы успешно противодействовать такому сопернику, нужно предугадывать его действия. Мы понимаем, что Карим – форвард экстра-класса, поэтому с ним будет непросто», - передает слова Преснела пресс-служба УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Реал» пройдет сегодня, 15 февраля, начало – 23:00 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
09:47 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Спортинг» - «Манчестер Сити»
09:41 · Лига чемпионов
Мостовой сделал прогноз на матч «ПСЖ» - «Реал»
09:27 · Лига чемпионов
Бензема рассказал, что думает о Месси, Мбаппе и Неймаре
08:42 · Лига чемпионов
Жинола призвал жителей Франции поддержать «ПСЖ» в игре с «Реалом»
08:35 · Лига чемпионов
Инс: «МЮ» играет в плей-офф Лиги чемпионов благодаря Роналду» 1
08:27 · Лига чемпионов
Винисиус: «Играть с Бензема - это мечта»
08:21 · Лига чемпионов
«Против него тяжело защищаться»: Кимпембе выделил Бензема в составе «Реала»
08:06 · Лига чемпионов
Бекхэм: «Матч «ПСЖ» - «Реал» - мечта футбольного болельщика»
07:51 · Лига чемпионов
Маркиньос анонсировал возвращение Неймара в матче с «Реалом»
02:43 · Лига чемпионов
Ди Канио: «Если «Интер» сыграет против «Ливерпуля» как против «Наполи», то чао-чао сразу» 1
01:38 · Еврокубки
«Вам спасибо» - УЕФА одарит болельщиков 30 тысячами бесплатных билетов на главные финалы европейских кубков 1
00:45 · Лига чемпионов
Наставник «Спортинга» Аморим: «Верю, что нам удастся пройти «Манчестер Сити»
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14 Февраля
21:38 · Лига чемпионов
Кимпембе: «Нужно приложить много усилий, чтобы конкурировать с «Реалом»
21:14 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Цель «Реала» - выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем