Полузащитник «ПСЖ» Данилу назвал лучшего игрока мира - это не Месси, получивший «Золотой мяч»

Португальский хавбек Данилу Перейра, играющий в составе «ПСЖ», дал комментарий после поединка с мадридским «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы одержали победу благодаря индивидуальным действиям нападающего Килиана Мбаппе.

«Я доволен результатом. «ПСЖ» одолел очень сильную команду. Всегда приятно выигрывать при своих фанатах.

Гол Килиана? Мбаппе – невероятный футболист, он это подтвердил своим голом. Я считаю его лучшим игроком мира», - приводит слова португальца пресс-служба УЕФА.

Команды проведут ответный поединок в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу», дата – 9 марта.