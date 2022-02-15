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Лига чемпионов

«ПСЖ» назвал заявку на матч с «Реалом»

15 Февраля 2022 • 13:29 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 8 ч. 45 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на первый поединок с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, в заявочный лист включены бразильский форвард Неймар и испанский хавбек Андер Эррера, находившиеся последнее время в лазарете. Также стоит отметить, что вне списка в очередной раз оказался центральный защитник Серхио Рамос. Он пропустит игру из-за повреждения.

Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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