«ПСЖ» назвал заявку на матч с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на первый поединок с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, в заявочный лист включены бразильский форвард Неймар и испанский хавбек Андер Эррера, находившиеся последнее время в лазарете. Также стоит отметить, что вне списка в очередной раз оказался центральный защитник Серхио Рамос. Он пропустит игру из-за повреждения.

Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.