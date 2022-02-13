​Неймар имеет шансы сыграть с «Реалом»

Старт плей-офф Лиги чемпионов уже не за горами – первые матчи 1/8 финала пройдут уже во вторник, 15 февраля. В этот день фанатов ждёт битва между «ПСЖ» и «Реалом». По данным RMC Sport, Неймар имеет шансы выйти на поле в этой игре. Если со стороны медиков не будет никаких противопоказаний в воскресенье и понедельник, Неймар попадёт в заявку.

Отмечается, что Неймар хорошо потренировался в субботу и должен быть в общей группе «ПСЖ» в воскресенье.

Напомним, что Неймар числится в лазарете «ПСЖ» с конца ноября прошлого года.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» стартует на «Парк де Пренс» 15 февраля в 23:00 по московскому времени.