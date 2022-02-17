Ван Дейк и Мбаппе - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялась половина первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам УЕФА предлагает определить лучшего игрока. В список претендентов включены четыре футболиста.

Итак, за награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов поборются: нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, полузащитник «Зальцбурга» Мохамед Камара и хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Отдать свой голос за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что следующая порция первых матчей 1/8 финала состоится 22 и 23 февраля.