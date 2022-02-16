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Лига чемпионов

​Боссы «Реала» недовольны матчем с «ПСЖ», Анчелотти подвергся критике слухи

16 Февраля 2022 • 17:30 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

«Реал» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях у «ПСЖ» - 0:1. Руководители мадридского клуба остались недовольны тем, как себя показала команда. По данным источников ESPN, боссы «сливочных» раскритиковали оборонительный подход Карло Анчелотти и действия Дани Карвахаля при соперничестве с Килианом Мбаппе.

Стоит сказать, что «Реал» за всю игру нанёс только три удара в направлении ворот «ПСЖ» и при этом ни разу не попал в створ.

Ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Каземиро и Ферлан Менди не помогут мадридцам по причине перебора карточек жёлтого цвета.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Даниэль Карвахаль Дани Карвахаль
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