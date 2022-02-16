«Реал» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях у «ПСЖ» - 0:1. Руководители мадридского клуба остались недовольны тем, как себя показала команда. По данным источников ESPN, боссы «сливочных» раскритиковали оборонительный подход Карло Анчелотти и действия Дани Карвахаля при соперничестве с Килианом Мбаппе.

Стоит сказать, что «Реал» за всю игру нанёс только три удара в направлении ворот «ПСЖ» и при этом ни разу не попал в створ.

Ответный матч между «Реалом» и «ПСЖ» состоится на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Каземиро и Ферлан Менди не помогут мадридцам по причине перебора карточек жёлтого цвета.