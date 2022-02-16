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Анчелотти пообещал изменить ситуацию для «Реала» в ответном матче

16 Февраля 2022 • 03:54 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» выглядел беспомощным в Париже в матче против «ПСЖ» - испанцы практически не угрожали воротам парижан, и им повезло, что «ПСЖ» в итоге не смог забить больше одного мяча. Карло Анчелотти, наставник «Реала», уже анализирует проблемы своих подопечных и пообещал, что в ответном матче все будет иначе.

- Сегодня проблемой была не защита, а то, что мы не могли продвигать мяч вперед. Из-за этого нападающие не могли всерьез угрожать воротам соперника. В ответном матче мы сыграем иначе, - пообещал Анчелотти, слова которого приводит RMC.

Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен ПСЖ 1:0 Реал Мадрид 2.05 3.75 3.70
окончен Спортинг Л 0:5 Манчестер Сити 8.50 4.90 1.38
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