Анчелотти пообещал изменить ситуацию для «Реала» в ответном матче

Мадридский «Реал» выглядел беспомощным в Париже в матче против «ПСЖ» - испанцы практически не угрожали воротам парижан, и им повезло, что «ПСЖ» в итоге не смог забить больше одного мяча. Карло Анчелотти, наставник «Реала», уже анализирует проблемы своих подопечных и пообещал, что в ответном матче все будет иначе.

- Сегодня проблемой была не защита, а то, что мы не могли продвигать мяч вперед. Из-за этого нападающие не могли всерьез угрожать воротам соперника. В ответном матче мы сыграем иначе, - пообещал Анчелотти, слова которого приводит RMC.

Ответная встреча состоится 9 марта в Мадриде.